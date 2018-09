Marko Arnautovic: Ein (un)würdiger Team-Kapitän?

Auch in der Nationalmannschaft ist der frühere oft wegen seiner launischen Auftritte von heimischen Fans ausgepfiffene Offensivspieler zu einer fixen Größe geworden. Neben David Alaba ist er der Star einer Mannschaft, die inzwischen auf seine Tore stark angewiesen ist. Am 11. September wurden die Leistungen der letzten Jahre auch gebührend honoriert: Zum ersten Mal in seiner Team-Karriere, in seinem 72. Spiel für das A-Team, bekam er von in Abwesenheit des verletzten Stamm-Kapitäns Julian Baumgartlinger die Kapitänsbinde zugeteilt.

Eine Bürde? Womöglich. Arnautovic zeigte bei der 0:1-Niederlage in Zenica eine seiner schwächeren Vorstellungen im rot-weiß-roten Dress, was die Öffentlichkeit nicht so sehr kränkte wie sein anschließender Nacht-Ausflug mit Bosniens Kapitän Edin Dzeko. "Er ist alt genug und erwachsen. Das liegt nicht in meiner Verantwortung", reagierte Teamchef Franco Foda auf die Aktion. Wie sehen Sie das?