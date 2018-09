Dzeko nahm Arnautovic auf eine After-Match-Party mit

Dzeko und Arnautovic kennen sich aus den gemeinsamen Premier-League-Zeiten, vor seinem Wechsel nach Italien spielte der Bosnier ja bei Manchester City. In diesem Small Talk wurde anscheinend nicht nur das Spiel analysiert, sondern auch die restliche Nacht geplant. Zu später Stunde postete Dzeko auf seinem Instagram-Profil ein in einem Restaurant in Sarajevo entstandenes Foto mit Arnautovic. "#Brateee" (im Bosnischen: "Bruuuder") schrieb der Roma-Angreifer unter das Foto, das zwei gut gelaunte Herren zeigt.