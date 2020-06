Sexismus-Skandal: Ethikkomitee leitet Verfahren gegen Rapid ein

Die Fußball-Bundesliga hatte Rapid nach dem sexistischen Transparent, das vor dem Heimspiel gegen Hartberg am Sonntag vor dem Fan-Sektor zu sehen war, bereits am Montag-Nachmittag zu einer Stellungnahme aufgefordert. Eine Anzeige erfolge derzeit aber nicht, teilte die Liga in einer Stellungnahme gegenüber der APA mit.

Einen Tag später gab die Bundesliga nun aber bekannt, dass das Ethikkomitee aktiv wird und ein Verfahren einleitet. "Geprüft wird, ob der Klub die im Leitbild festgelegten Grundwerte der Bundesliga und somit das Ansehen und den Ruf des Verbandes gefährdet oder verletzt hat", heißt es in einer Aussendung, "Der Klub wurde zur Stellungnahme aufgefordert, ein Verhandlungstermin ist aktuell noch nicht anberaumt."