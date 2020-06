Sexismus-Skandal: Rapid distanziert sich, Kritik aus der Politik

"Der Inhalt des Banners widerspricht dem Leitbild des SK Rapid. Wir bedauern, dass dieser sexistische Spruch den Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat", heißt es von Seiten Rapids, "Im konkreten Fall wurde Kritik in einer Art und Weise geäußert, die mit den in unserem Leitbild festgeschriebenen Werten, für die unser Verein steht, in keiner Weise vereinbar ist." Daher sei das Transparent auch vor Spielbeginn abgenommen worden, nach einem "relativ spätem Eintreffen der Geschäftsführung im Stadion."