Sexismus-Aufreger bei Rapid: "Hat im Stadion nichts verloren"

Rapid hat am Sonntag in der Bundesliga die Chance auf ein Spiel mit Final-Charakter ausgelassen. Bei einem Heimsieg über den TSV Hartberg wären die Hütteldorfer mit drei Punkten Rückstand auf Red Bull Salzburg in das Mittwoch-Spiel im Allianz Stadion gegen den Spitzenreiter gegangen.

Das Heim-0:1 gegen die Steirer ließ jedoch den Rückstand der Wiener auf Platz eins drei Runden vor Schluss auf sechs Zähler anwachsen, zudem haben die "Bullen" die deutlich bessere Tordifferenz. Und abseits des Platzes sorgte der Klub, beziehungsweise ein Teil seiner Fans auch für Negativ-Schlagzeilen (der KURIER berichtete).