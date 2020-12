Kapitän Ljubicic: "Ich werde auch im Frühjahr für Rapid spielen"

„Ich bleibe in Wien, um besser für mein Comeback trainieren zu können“, erklärt der Rapid-Kapitän. Das am 8. November durch ein Foul des Salzburgers Junuzovic gerissene Band im Knöchel ist sechs Wochen später fast heil: „Erste Übungen mit dem Ball gehen schon. In drei Wochen will ich das volle Mannschaftstraining mitmachen.“