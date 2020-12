Quarantäne nach dem Urlaub? Kicker dürfen ihrer Arbeit nachgehen

So kurz wie nie hält der Urlaub der Bundesliga-Profis an. Letztes Spiel am vierten Adventwochenende, Rückkehr in den Trainingsbetrieb noch vor den Heiligen Drei Königen.

Bei den meisten Vereinen stehen die PCR-Tests am 4. Jänner an, danach rollt der Ball. Und dazwischen? Sind Reisen ins Ausland sinnvoll, wenn danach eine Quarantäne droht?

Immerhin hat die Regierung verkündet, dass Reiserückkehrer aus den meisten Regionen zumindest fünf Tage lang in Quarantäne müssen und sich erst danach freitesten können. Viele Spieler mit Wurzeln auf dem Balkan und ihre Besuche bei den Familien wären davon betroffen gewesen.

Covid-Konzept rettet Abflug

Laut KURIER-Recherchen sind die Kicker allerdings auf der sicheren Seite. Das Gesundheitsministerium und die Bundesliga haben bestätigt, dass das erprobte Covid-19-Konzept auch für urlaubende Profis gilt.

Nach den üblichen Corona-Tests bei der Rückkehr (spätestens am 3. Jänner) dürfen Fußballer wieder in ihrer „Bubble“ arbeiten. Das heißt: Trainieren (mit privater Hin- und Rückfahrt) ist erlaubt, ansonsten gilt für fünf Tage die Heimquarantäne – wie nach einem positiven Corona-Test in der eigenen Trainingsgruppe.