Abrechnung mit Corona: Die Gewinner und Verlierer im Fußball

Sogar Teamchef-Kollege Hermann Stadler sieht „seine Talente“ (Jahrgang 2004) in der 2. Liga regelmäßig in Profispielen. „Vereine, die sparen müssen, setzen auf die Jungen. Und das wird sich auch auszahlen“, ist Scherb als neuer Gesamtleiter der ÖFB-Talenteförderung überzeugt. „Früher ist es so abgelaufen: Wenn das Wasser bis zum Hals gestanden ist, wurden die Jungen reingeworfen. Die wurden verkauft und mit dem Geld wurde wieder in teurere Routiniers investiert. Jetzt wird zwar wieder Geld gemacht, aber mit mehr Plan und Weitsicht.“

Verlierer: die Trainer

Auch in globalen Krisenzeiten stehen die schwächsten Glieder im Profifußball weiterhin in den Coaching-Zonen. Das Geld mag bei vielen Vereinen nicht mehr so locker sitzen, an der Anzahl der Trainerentlassungen ändert das nichts. In der Deutschen Bundesliga wurden in dieser Saison vor Weihnachten gleich viele Trainerposten neubesetzt (4) wie im Vergleichszeitraum 2019. Bei Österreichs Klubs ist gar ein Zuwachs zu erkennen (2:1).

Verlierer: die Berater

Durch das Bosman-Urteil wurden sie zu den Gewinnern, durch Corona zu den Verlierern. Bis auf wenige, besonders findige Ausnahmen haben die Spielerberater seit März wesentlich weniger verdient. Es gibt weniger Transfers, vor allem die Anzahl jener mit Ablösen sinkt. Und damit gehen auch die teils absurd hohen Provisionen flöten. Ein öffentliches Wehklagen wird es von dieser einflussreichen Berufsgruppe aber kaum geben. Zu gut wurde vor Corona verdient.