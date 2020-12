Corona-Hilfen im Sport: Rapid bekam mit 2 Mio. fast die Hälfte

Wie der KURIER bereits Anfang August recherchierte, durften die Wiener mit rund zwei Millionen Schadenersatz in der ersten Phase (von 10. März bis 30. Juni) rechnen. Diese Zahl wurde nun durch das Profil bestätigt. Denn während die Förderungen an die verschiedenen Sportarten öffentlich sind, werden die Auszahlungen an einzelne Klubs eher unter der Decke gehalten. Demnach bekamen fünf der zwölf Erstligaklubs Geld aus dem Fördertopf, Rapid mit Abstand am meisten. Etwas unter zwei Millionen sind es bei den Hütteldorfern, berichtet das Profil.

Rapid fast dreimal mehr als Eishockey

Die Austria erhielt indes (gemeinsam mit den Young Violets) mehr als 350.000 Euro, der LASK etwas mehr als 300.000, der WAC knapp unter 200.000 sowie Sturm Graz nicht ganz 50.000 Euro. Meister Salzburg verzichtete hingegen freiwillig auf die Förderungen und Kurzarbeit. Insgesamt bekam die Bundesliga rund 2,7 Millionen Euro, für alle acht geförderten Sportligen sind es knapp 4,4 Millionen.

Die Auszahlungen wären wesentlich höher gewesen, wenn nicht die Ersparnisse durch Kurzarbeit vor der Überweisung wieder gegengerechnet worden wären. Weshalb auch einige Klubs nichts aus dem Fördertopf erhielten.