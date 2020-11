Der Profi-Sport in Corona-Nöten: "Zum Jahresende wird es eng"

Für den Sport gibt es zweierlei Möglichkeiten, um die Verluste abzufedern. Vereine aus dem Amateursport können bis Ende des Jahres beim NPO-Fonds (für Non-Profit Organisationen) Anträge auf Unterstützung stellen. Bis dato gibt es Zusagen in der Höhe von knapp 37 Millionen Euro an 3.395 Vereine. Ausbezahlt wurden davon bereits 25,5 Mio. Euro an 3.366 Vereine.

„Wir müssen alle 15.000 Vereine durch die Krise bringen. Ihr gesellschaftspolitischer Wert ist enorm“, sagt Hans Niessl, Präsident von Sport Austria, der Bundes-Sportorganisation. Er verweist auf eine Berechnung zum Wert des Sports: „Dazu ersparen Sport und Bewegung dem Staat Jahr für Jahr 530 Millionen an Gesundheitskosten – die Unfallkosten bereits berücksichtigt. Also nützen wir die Krise dazu, die Weichen zu stellen, um das Potenzial des Sports endlich voll ausschöpfen zu können.“