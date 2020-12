Fußball-England staunt über Ralph Hasenhüttl

„Er kam nicht in die Kabine und sagte, er weiß alles. Aber man sah, dass er etwas Neues probieren wollte“, erinnert sich Steffen Galm, der in Unterhaching damals U-19-Coach war und nun für Entwicklung und Kaderplanung zuständig ist. Zwei Themen, mit denen sich Hasenhüttl während des Lockdown im Frühjahr intensiv beschäftigt hat. Nach der von ihm entwickelten „Southampton Spielphilosophie“ wird nun auch in der Vereinsakademie gekickt. Viele Topklubs verfolgen ähnliche Ansätze.

Der Nachschub mit Talenten ist für kleinere Klubs essenziell. Die Profis von Manchester City, die aktuell einen Punkt vor Southampton liegen, verdienten in der vergangenen Saison durchschnittlich 7,7 Millionen Euro und damit drei Mal so viel wie ihre Kollegen aus Southampton. Chelsea-Coach Frank Lampard durfte im Sommer sechs Mal so viel für neue Spieler ausgeben wie Hasenhüttl.