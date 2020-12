25 Jahre Bosman-Urteil: Der Mann, der Fußballer zu Millionären machte

Wäre Bosman nicht gewesen, könnte Bayern trotz Vertragsende einen Wechsel blockieren. Alaba müsste entweder in München bleiben oder seine Karriere mindestens unterbrechen. Oder er findet einen Verein, der die geforderte Ablöse zahlt. Außerhalb von Österreich dürfte der Verein zudem nicht mehr als zwei andere Ausländer verpflichtet haben. So absurd sich das aus heutiger Sicht anhört, so normal war das bis vor 25 Jahren. Im Fußball und in anderen Sportarten.

Der damalige UEFA-Präsident Lennart Johansson klagte, die Europäische Union versuche, „den Klubfußball zu zerstören“. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge bezeichnete das Urteil als „die schlimmste Katastrophe, die der Klubfußball je erlebt hat“. Seit jenem Tag stopfen sich neben absoluten Superstars inzwischen auch noch selbst mittelmäßige Spieler und ihre Berater Millionen und Abermillionen in die eigenen Taschen. Darüber echauffiert sich heute auch die Politik, die 1995 das „Bosman-Urteil“ überwiegend mit Applaus bedacht hatte.