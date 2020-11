Rapid-Präsident Martin Bruckner: "Wir werden die Ersten sein"

Auffällig ist, dass Sie anders als Vorgänger Krammer keine öffentlichen Konflikte austragen. Wird diese Zurückhaltung Ihre Amtszeit prägen?

Es war eines unserer großen Ziele, die Emotionen aus dem Wahlkampf und jene im Austausch mit der Konkurrenz rauszunehmen. Wir haben jetzt mit allen im und außerhalb des Vereins eine gute Gesprächsbasis. Die Corona-Krise war sicher ein Katalysator, damit alle in der Liga einen Schritt zusammen rücken, denn wir verfolgen hier gemeinsame Interessen. Klar ist aber: Auch wenn ich mich mit Frank Hensel unter der Woche austausche, will ich mit Rapid an einem Derby-Wochenende unbedingt die Austria besiegen. So groß bleibt die Rivalität auch in Corona-Zeiten.