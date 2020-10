Rapid-Boss: "Unsere Konzepte sind besser als die der Skigebiete"

Aber – und das war eines der Hauptargumente der ÖVP-geführten Regierung – nach der Partie regierte die ausgelassene Freude bei den Wirten ums Eck, ohne Maske oder Abstand. Die „dritte Halbzeit“ wurde in Hütteldorf so wie auf den meisten Dorfplätzen beobachtet.

Gruppen-Kuscheln vorm TV?

Der Rapidler ist überzeugt, dass das Fußball-Interesse nicht „abgedreht“, sondern nur in ungeregelte Bahnen verdrängt wird: „Der Hunger nach Sport ist groß. Die Menschen werden sich eben verstärkt im Wirtshaus oder privat vor den Fernsehern versammeln. Hier sind dann zwar die Gastronomen und Behörden in der Verantwortung, aber das kann doch so nicht im Sinn der Corona-Bekämpfung sein.“