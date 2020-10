Kogler: „70 Millionen für die Profisport-Ligen sind verbrieft“

Um 10,8 Millionen, auf 151,5 Millionen Euro, wurde das Sportbudget für 2021 erhöht. Das Plus geht in die Allgemeine Sportförderung, also konkrete Projekte. Dass aber gesamt ein hoher Prozentsatz in den Strukturen fix vergeben wird, liegt an der über Jahrzehnte von Parteien geprägten Sportpolitik.

Werner Kogler bläst hier nicht zum Generalangriff, sondern will für seine Ideen Mitstreiter finden. Im Besonderen Mitstreiterinnen.

„Die Förderung von Frauen auf allen Ebenen gehört zu den zentralen Elementen grüner Sportpolitik“, betont Kogler. Weiters soll es eine neue Offensive im Behindertensport (sowohl für mentale als auch körperliche Beeinträchtigung) geben.

Und die dritte Spur, die der Sportminister trotz Corona noch in dieser Legislaturperiode hinterlassen will, betrifft „Green Sport“. „Events, die nachhaltig sind, werden besonders unterstützt.“