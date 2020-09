10.000 Fans im Rapid-Stadion: "Dafür machen wir diesen Job"

Wenn auch der Gegner eingesteht, dass der Leistungsunterschied in dieser Höhe im Ergebnis abgebildet ist, muss der Sieg wirklich verdient sein. „Das 1:4 geht in dieser Höhe in Ordnung“, urteilte der Ex-Rapidler Stefan Maierhofer über den Saisonstart der Admira in Hütteldorf.

Und Admira-Trainer Zvonimir Soldo erkannte: „Alles, was wir uns vorgenommen haben, wurde nicht umgesetzt. So kann es gegen eine so spielstarke Mannschaft wie Rapid nicht gehen.“