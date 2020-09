Schärfere Corona-Regeln: "Rapid-Fans haben es in der Hand"

Während Hacker also an die Rapid-Fans appellierte, gelten ab Montag wieder schärfere Maßnahmen für Großveranstaltungen. Das kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag an. Für den Fußball heißt das: Großveranstaltungen mit professionellen Konzept und mit zugewiesenen Sitzplätzen obliegen einer Einschränkung von 1.500 Plätzen bzw. 3.000 Plätzen. Die 10.000 Besucher am Freitag-Abend werden wohl vorerst das erste und letzte Großereignis dieser Art bleiben.