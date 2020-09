Die Corona-Ampel leuchtet und der Sport tappt im Dunkeln

Ein Satz löst Chaos aus

Das weit größere Problem ist aber ein Satz in der Erklärung der Corona-Ampelfarbe Gelb: "Die unten genannten von Grün abweichenden Veranstaltungsregelungen gelten bei der jeweiligen Ampelschaltung voraussichtlich ab 1.10. 2020."

Am 11. September, also in einer Woche beginnt die Fußball-Bundesliga mit den Partien Rapid - Admira und LASK - Austria. Und keiner weiß, welche Regelung zum Tragen kommen wird.

Auch in der ICE Hockey League herrscht Rätselraten. In einer Konferenz am Freitagvormittag machten sich einige Beteiligte auf die Suche nach der Bedeutung der Ampelfarben. Denn von den Behörden gab es vorab keine Information. Die ICEHL hat bis zum Saisonstart am 25. September aber noch ein wenig mehr Zeit als die Fußballer.