Auf dem schmalen Grat zur Rückkehr der Sport-Fans

Bei den österreichischen Klubs der internationalen ICE Hockey League machen die Zuschauereinnahmen rund ein Drittel des Budgets aus. Erst vergangene Woche bekam die Liga die Information aus dem Gesundheitsministerium, dass die Klubs je nach Arena 50 bis 80 Prozent des Fassungsvermögens füllen könnten. Es darf (wie im Fußball) keine Stehplätze geben. Gruppen, die gemeinsam kommen, können bis zu acht Personen umfassen. Diese können dann auch den Sicherheitsabstand von einem Meter unterschreiten. Einander fremde Gäste müssen immer einen (freien) Platz Abstand halten.

Ein Klub wie die Vienna Capitals mit einer 7.000er-Arena sollte also an die 5.000 Menschen in die Halle bringen können. Aber nur, wenn die Ampel auf Grün steht. Springt sie auf Gelb, soll die erlaubte Kapazität um 50 Prozent reduziert werden. Details dürften am Freitag verkündet werden.

Wie angespannt die Lage im Eishockey ist, zeigt die Tatsache, dass für die Veröffentlichung des Spielplans noch der Ministerrat abgewartet wird. Nur, wenn es am Mittwochvormittag keine bösen Überraschungen mehr gibt, dann wird die ICEHL am 25. September starten.