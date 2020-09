Saisonstart in der Pandemie: Spielfreude und Unruhe bei den Bühnen

Der Spielwille nach den monatelangen Schließungen aber ist enorm: Die Volksoper hat bereits geöffnet, am Montag folgt die erste Premiere des neuen Staatsoperndirektors Bogdan Roščić. Bis zu 1.200 Besucher können dank eines flexiblen Buchungssystems ins Haus am Ring kommen (statt sonst mit Stehplätzen über 2.000). Es gibt Maskenpflicht – außer am Pausenbuffet und am Sitzplatz – sowie die Bitte, nicht „Bravo“ zu rufen.