Anschober: Erste Impfungen bereits ab Jänner möglich

Zahlen aktuell "zu früh zu hoch"

Entscheidend für die weitere Bekämpfung der Corona-Pandemie sei nun, zu verstehen, woher die Neuinfektionen kommen würden. Deshalb habe man vor zwei Wochen die Reisewarnungen unter anderem für Kroatien ausgesprochen. Und man merke jetzt: "Das hat funktioniert." Die Zahl der Neuinfektionen sinke nun wieder, es gebe wieder mehr Genesene. Aber: Die Zahlen seien aktuell "zu früh zu hoch".

Die Erkrankten seien auch deutlich jünger als am Höhepunkt der Corona-Pandemie im April. Damals lag das Durchschnittsalter bei 59 Jahren - nun liege man rund 30 Jahren. Die Sterblichkeitsrate sei in den vergangenen Wochen deshalb auch gesunken. Und auch die Zahl der Hospitalisierten sei nicht im selben Ausmaß gestiegen, wie es die Zahl der Neuinfektionen vermuten hätte lassen.

Phase des Risikos

Nun beginne die Phase 4 - die Phase des Risikos einer zweiten Welle. Es kämen nun die Tage, in denen wir uns auf das wirklich Wichtige konzentrieren müssten, so Anschober. Eine zentrale Stellung komme dabei der Corona-Ampel zu, die am Freitag starten wird.

Eine entsprechende Ampel-Kommission soll darauf achten, dass bestimmte Schwellenwerte nicht überschritten werden. Auf einer eigenen Homepage soll sichtbar gemacht werden, wie und warum die Ampel jeweils geschaltet wird. Ein "Schub an Transparenz" stehe damit ins Haus.

Jede Ampelfarbe hat bestimmte Maßnahmen als Konsequenz - wobei auch Rot keinen Lockdown nach sich ziehe.

Der Minister zeigte sich überzeugt, dass sich eine zweite Welle verhindern lassen wird. Ein paar Monate noch werde es darum gehen durchzuhalten. Ob es Weihnachtsmärkte oder Bälle im Jänner/Februar geben werde, könne er noch nicht sagen; aber man werde alles tun, um möglichst viel davon zu ermöglichen.

Ein wesentlicher Faktor ist natürlich der Wintertourismus. Dieser werde möglich sein, ein Konzept dafür soll bis Ende September stehen.

Bei Veranstaltungen, die ab September wieder in größerem Rahmen erlaubt sind, will man genau hinsehen, was passiert - und notfalls auch wieder Einschränkungen vornehmen. Positiv erwähnte Anschober die Salzburger Festspiele, die gezeigt hätten, was trotz Pandemie machbar sei. "Wir können uns die Freiheiten wieder erarbeiten."

Überdies stellte der auch für Soziales zuständige Minister einen "Nationalen Aktionsplan gegen Armut" in Aussicht - es gelte die sozialen Folgen der Pandemie entsprechend zu mildern. Aus sozialpolitischer Sicht seien Impulse für die Konjunktur essenziell.

Phase 5 ab Jänner?

Wie lange dauert diese Phase 4? Anschober rechnet damit, dass wir mit Jahresbeginn in eine neue Phase kommen: Man könnte bereits im Jänner mit ersten Impfungen starten. Das wäre insofern ein optimaler Zeitpunkt, weil da auch mit der Grippewelle zu rechnen ist. Voraussetzungen seien die Einhaltung der Zusagen der Produzenten - insgesamt sollen fünf Impfstoffe verschiedener Hersteller zum Einsatz kommen - sowie die Marktzulassung.

Die Versorgung mit Corona-Impfstoffen sei ein europäisches Projekt, kein nationaler Alleingang: "So funktioniert Europa." Die EU übernehme auch das finanzielle Risiko der Vorverträge mit den Produzenten.

Begonnen werden soll mit den Impfungen bei Gesundheits- und Pflegepersonal. Im Sommer könnten breite Bevölkerungsgruppen folgen. Anschober hofft, dass es - trotz in Österreich verbreiteter Impfskepsis - eine Impfquote von rund 50 Prozent geben werde.

Abschließend ging Anschober auch auf die zuletzt recht heftige Kritik an ihm und seinem Ministerium ein: "Kritisieren Sie mich", rief er ins Auditorium - Kritik gehöre zur Demokratie, er könne damit umgehen.