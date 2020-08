Vier Tage vor Start der Corona-Ampel: Länder vermissen klare Regeln

Zur Kompetenzfrage gibt es in den Ländern unterschiedliche Sichtweisen: In Wien heißt es aus dem Büro von Stadtrat Peter Hacker (SPÖ), es sei zu diskutieren, ob sich Regeln wirklich auf Bezirks- bzw. Stadtgrenzen beschränken sollen. Man könnte den Speckgürtel mitbedenken, weil es viele Pendler gibt.

In Tirol (nach Ischgl ein gebranntes Kind) wünscht man sich konkrete Vorgaben und standardisierte Abläufe. Es könne nicht sein, dass Orange im Bezirk Landeck etwas anderes bedeutet als im Bezirk Amstetten. Dennoch will man vor Ort feinjustieren.

Im Burgenland fordert Hans Peter Doskozil (SPÖ) klare Regeln, die je nach Farbe für alle gelten – für die Umsetzung sind ohnehin die lokalen Behörden zuständig, die sich vor Ort auskennen.

Die Entscheidung über Ampelfarbe und Maßnahme ist hochpolitisch, es schwingen Interessen mit. Im Eisenstädter Landhaus drückt man es so aus: „Derjenige, der in einer Tourismusregion mitten in der Saison auf Rot schaltet und alles zusperrt, hat den schwarzen Peter. Deshalb soll das der Bund vorgeben.“

In Oberösterreich plädiert man für einen Mittelweg: Es brauche für die großen Maßnahmen klare Leitlinien, heißt es bei Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP). Alles andere solle flexibel bleiben. In Salzburg sieht man die Ampel tatsächlich nur als „Empfehlung“ und will möglichst kleinräumig vorgehen – bis hinunter auf die Gemeindeebene brauche es einen Spielraum.

Erste Fortschritte

Gesundheitslandesrat Christian Stöckl (ÖVP) ist nach der Videokonferenz mit Minister Anschober am Montag vorerst zufrieden. „Das Ampelsystem ist mit seinen vielen verschiedenen Faktoren zwar komplex, aber aussagekräftig und zielgerichtet. Die Details warten wir ab“, sagt er im KURIER-Gespräch.

Es wird nämlich darauf ankommen, welches Repertoire an Maßnahmen die Bezirke pro Ampelfarbe zur Verfügung haben. Vereinfacht gesagt: Dürfen Schulen oder Kulturstätten schon bei Orange gesperrt werden oder erst bei Rot?

Ob es sich um eine Landes- oder eine Bundeseinrichtung handelt, spielt dabei keine Rolle. Bezirksbehörden dürfen schon jetzt, weil sie in der „mittelbaren Bundesverwaltung“ stehen, selbst Maßnahmen ergreifen.