"Fußballfan" Anschober will "Spiele mit Publikum ermöglichen"

Groß war die Anspannung in den Sportvereinen und unter den Fans. Seit heute gilt die Lockerung der Bestimmungen für Großveranstaltungen, die auch den Profisport betreffen. Maximal 10.000 Zuschauer sind – bei einem geeigneten Covid-19-Konzept und passenden Abstandsregeln – im Freien, also etwa in Fußballstadien erlaubt. Maximal 5.000 dürfen Indoor, etwa in Eishockey-Hallen, dabei sein.

Doch genau mit dem Inkrafttreten der für viele Vereine überlebensnotwendigen Erleichterungen sollten diese auch schon wieder Vergangenheit sein. Zumindest berichtete das die Zeitung Österreich rund um ein Interview mit Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP): Es sei fix und beschlossen, dass nur wenige bis gar keine Zuschauer in die Stadien dürften, wurde ohne Quellenangabe berichtet. Andere Medien zogen nach.