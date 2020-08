Schneller als die Losfee: Rapid war bereits in Gent spionieren

Rekordverdächtig präzise bereitet sich Rapid auf die Gegner in der Qualifikation zur Champions League vor. Lok Zagreb war in allen Details bekannt, weil Kroatiens Vizemeister seit der Rückkehr von Sportdirektor Zoran Barisic zu den bevorzugten Scouting-Zielen der Hütteldorfer gezählt hat. Und auch Gent wird den Rapid-Spielern nicht nur wegen Ex-Kollege Giorgi Kvilitaia bekannt vorkommen.

Noch bevor Belgiens kriselnder Vizemeister aus dem Topf der drei möglichen Gegner in Runde drei zugelost wurde, war ein Rapid-Scout in Gent live vor Ort spionieren. Zu sehen gab es am Sonntag in der vierten Liga-Runde mit dem 1:0 gegen Mechelen die ersten Punkte für Gent und das Goldtor durch den früheren Salzburg- und WAC-Sprinter Anderson Niangbo.