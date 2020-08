Wegen Corona: Keine "Bravo"-Rufe in der Wiener Staatsoper

Personalisierte Tickets, Maske beim Schlussapplaus

Weitere Maßnahmen: So werden Tickets beim Kauf personalisiert, zum Eintritt soll man einen Lichtbildausweis mitnehmen. Der Sitzplan ist angepasst, bis zu vier Personen können gemeinsam sitzen, dann gibt es wieder einen Meter Mindestabstand. Außer am Sitzplatz muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, der in den Pausen auch am Sitzplatz und bereits vor dem Schlussapplaus wieder aufgesetzt werden soll.

Die Pausenräume und Buffets sind geöffnet, es wird Pausen geben, der Zugang zu den Toiletten ist gestaffelt, damit eine gewisse Personenanzahl nicht überschritten wird.

Zu Buhrufen gibt es übrigens keine Regelung - sie dürften aber mitgemeint sein.