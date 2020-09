Gelbe Corona-Ampel: Massive Ausweitung der Maskenpflicht in Wien, Graz, Linz und Kufstein

Eine Verschärfung der Maskenpflicht ist derzeit das einzige, das der Bund verordnen kann. Für die Corona-Ampel fehlt nämlich noch die gesetzliche Grundlage.

Am Mittwoch hatte die Regierung Empfehlungen gegeben: Keine Partys mit mehr als 25 Personen, Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen. Sobald das Gesetz in Kraft tritt, kommen verbindliche Regeln - je nach Farbe - dazu. Wöchentlich will die Regierung einen Überblick geben.

Kogler: "Wettbewerb unter den Ländern"

"Es wird ein sportlicher Herbst", sagte Vizekanzler und Sportminister Kogler. Eines der wichtigsten Merkmale der Ampel sei, dass mehrere Indikatoren eine Rolle spielen werden. Der Vorteil sei: "Man kann lokal und regional reagieren."

Mit der Ampel sei nun ein Wettbewerb unter den Ländern ausgerufen: Es gebe unterschiedliche Geschwindigkeiten bei den Testungen und den Kontaktrückverfolgungen. Man sieht mit der Ampel dass jene, die noch nicht so weit fortgeschritten seien, aufholen können.

"Alles, was hier gelingt, erspart uns gesamtwirtschaftlich sehr, sehr viel Geld", sagte Kogler. "Also, gehen wir's an."

Webseite für Ampel

Gesundheitsminister Anschober betonte noch einmal, dass im Herbst ein höheres Infektionsrisiko bestehe - es wird kühler, das Leben verlagert sich mehr in die Innenräume. Es seien "durchaus herausfordernde Monate".

In Österreich seien derzeit die meisten Infektionen auf kleine, regionale Cluster zurückzuführen - noch immer seien es vor allem die Rückreisenden.

Die Ampel sei nun eine Maßnahme, die in dieser schwierigen Situation helfen und faktenbasierte Entscheidungen ermöglichen soll.

Für die Ampel wird eine Webseite eingerichtet: corona-ampel.gv.at

Die Einschätzung über die Lage übernimmt eine Kommission mit 19 Personen. Fünf Mitglieder stellt die Regierung, fünf sind Experten, dazu kommt je ein Vertreter aus jedem Bundesland. Die Vorsitzende ist Daniela Schmid von der AGES.

"Grün ist kein Freibrief"

Zu den Farben erklärte Gesundheitsminister: "Grün ist kein Freibrief. Auch bei Grün müssen wir aufpassen und achtsam sein."

Gelb bedeute ein mittleres Risiko, sei aber kein Grund zur Panik. Er betont: Städte haben es insgesamt schwerer in der Pandemie.

Einige grüne Regionen "blinken gelb", sagte er. Die Ampel sei nicht statisch, die Farbe könne sich jederzeit verändern, so auch die Maßnahmen.

Bei Gelb gibt es vorerst nur Ausweitungen bei der Maskenpflicht. In den Schulen muss beim Hinein- und Hinausgehen eine Maske getragen werden, nicht aber im Klassenzimmer während des Unterrichts.

Noch kein Gesetz

Die Ampel startet ohne rechtliche Grundlage. Die Novelle des Epidemie- bzw. Covid-19-Maßnahmengesetzes wurde in der Begutachtungsphase heftig kritisiert und soll nun überarbeitet werden. Erst Ende September könnte es im Nationalrat beschlossen werden.

Wenn das Gesetz in Kraft ist, gibt es vom Bund eine Verordnungsermächtigung, die Länder und Regionen können dann nachschärfen. Und was geht bis dahin? "Wir können derzeit die Ausweitung des Mund-Nasen-Schutzes vorgeben", erklärte Anschober.

Umgesetzt werden muss die Ampelschaltung in den Schulen immer ab Montag, in allen anderen Bereichen empfiehlt Anschober sie "so schnell wie möglich".

Ein "ganz zentrales Thema" sei laut Kanzler Kurz, dass sich die Bevölkerung an die Maßnahmen, aber auch an die Empfehlungen halte.

Und auch bei den Behörden brauche es "Genauigkeit" und "Transparenz". Bei der Polizei könne man jederzeit nachfragen, wie viele Personen in Quarantäne sind, wie viele dagegen verstoßen haben. Das erwarte er sich auch bei den Gesundheitsbehörden - etwa bei der Hotline 1450 und den Tests. "Wie lange dauert es vom Zeitpunkt des Anrufs bis zum Test und zur Ausstellung des Bescheids?", nannte Kurz als Beispiel.

Zehn auffällig, aber nur vier gelb

Die Kommission hat eigentlich zehn Regionen ins Auge gefasst, auf Gelb geschaltet wurden dann aber nur vier. Wiener Neustadt, Wels und Eisenstadt bleiben zum Beispiel grün. Warum?

Vorsitzende Daniela Schmid erklärte, dass die Einstufung ein komplexer Prozess sei. Es gebe "Signalwerte" als ersten Schritt in der Bewertung. Nach der rohen Sieben-Tages-Inzidenz sehe man, wie hoch das Risiko einer Infektion liege. Dann kämen aber andere Parameter ins Spiel. Die Sieben-Tages-Inzidenz werde dann durch begünstigende Faktoren relativiert.

Etwa, wenn ein Großteil der Fälle auf einen Auslandsaufenthalt zurückzuführen sei. "Weil wir dann ein weitaus geringeres Auftreten der Infektionsfälle haben", sagte Schmid. Dazu komme die Frage, ob sich die Kontaktpersonen der Infizierten bereits in Quarantäne befinden. Auch das minimiere das Risiko.

"Kein Lockdown bei Rot"

Anschober hielt einen A3-Zettel hoch: Erkennbar waren darauf vier Spalten - je in rot, gelb, orange und rot. Nicht erkennbar war die Schrift. Es handelte sich dabei um die Listen der Maßnahmen je Farbe. Diese Maßnahmen sind erst umsetzbar, wenn die Novelle den Nationalrat passiert hat und der Bund den Ländern die Ermächtigung geben kann, je nach Farbe zu handeln.

Bei Rot sei aber "kein klassischer Lockdown" zu erwarten, sagte Anschober. "Sollte es jemals wieder zu einer derartigen Situation kommen, dann würde die Kommission erst auf die Politik zugehen."

Die Liste wird übrigens auf der Webseite (corona-ampel.gv.at) abrufbar sein, beruhigte Kanzler Kurz jene, die Anschobers Zettel auf die Ferne nicht lesen konnten.