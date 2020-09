4:1 gegen Admira - Rapid gewinnt zum Bundesliga-Auftakt

Rapid hat in der Bundesliga einen Start nach Maß hingelegt. Die Hütteldorfer setzten sich am Freitag im ersten Spiel der neuen Saison vor 10.000 Zuschauern im Allianz Stadion gegen die Admira ohne Mühe mit 4:1 (2:0) durch. Damit glückte der Truppe von Chefcoach Dietmar Kühbauer auch die Generalprobe für das Duell beim belgischen Vizemeister Gent in der Champions-League-Quali am Dienstag.

Thomas Murg erzielte schon in der achten Minute den Premierentreffer der Saison 2020/21. Danach sorgte der Grieche Taxiarchis Fountas (43., 73.) mit einem Doppelpack für klare Verhältnisse. Der über weite Strecken sehr harmlosen Admira gelang durch "Joker" Marco Hausjell (80.) nur Resultatskosmetik.

Die Partie war um einen Tag vorverlegt worden, damit die Wiener besser im Hinblick auf das wichtige Dienstagspiel, in dem es um den Einzug ins Play-off geht, regenerieren können. Es fand damit noch vor dem eigentlichen Saisoneröffnungsspiel zwischen dem LASK und der Austria statt.