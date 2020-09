Fan-Reduzierung laut Bundesliga-Vorstand "existenzbedrohend"

"Die Ampelfarbe ist damit ausgehebelt"

"Diese Entscheidung der neuerlichen, kurzfristigen Veränderung der Vorgaben ist eine große Enttäuschung für uns", hielt auch Austria-AG-Vorstand Markus Kraetschmer nicht hinterm Berg. "Die Ampelfarbe ist damit ausgehebelt, somit musste der Abo-Verkauf bei uns gestoppt werden, denn diese Zahl (3.000/Anm.) hatten wir schon erreicht." In die Generali Arena dürften an diesem Wochenende noch 7.500 Zuschauer. Da die Violetten aber in der ersten Runde kein Heimspiel austragen, sondern am Freitag beim LASK zu Besuch waren, ist das hinfällig.

"Die Klubs haben in den letzten Monaten natürlich sehr viel Zeit und Geld investiert", führte Ebenbauer aus. Der Abo-Verkauf, der normalerweise schon am Ende einer Saison beginnt, konnte heuer erst viel später anlaufen, nachdem klar war, dass Zuschauer im Herbst grundsätzlich wieder erlaubt sein werden. "Wir haben gezeigt, dass wir sehr flexibel sind und uns auf neue Situationen einstellen können", sagte Ebenbauer. Wenn sich die Gegebenheiten dann aber derart schnell wieder drehen, werde es schwierig.