Werner Kogler: „Nur Haltung ist mir zu wenig“

Die grüne Abgeordnete Faika El Nagashi beschreibt im Interview mit der „Zeit“ den Gefühlszustand der Grün-Wähler wegen des Flüchtlingslager Moria so: „Jetzt müssen sie zusehen, wie wir es nicht schaffen, (...) den machtvolleren (...) Koalitionspartner dazu zu bringen, dass er sich bewegt. Das ist auch für uns frustrierend. Das ist keine Situation, die wir gut aushalten.“ Herr Kogler, wie viel Frust halten die Grünen noch aus?

Erstens setzen wir uns in vielen Bereichen durch – ich denke etwa an den Klimaschutz oder den Corona-Bonus zum Arbeitslosengeld und die Extra-Erhöhung der Mindestpension. Zweitens ist es bekannt, dass wir, die Grünen, und die türkise ÖVP, ich sage ausdrücklich die türkise ÖVP, in dieser Frage komplett unterschiedliche Positionen haben. Was wir tun, ist, mit anderen zu kämpfen. Etwa mit immer mehr ÖVP-Bürgermeistern, der Diakonie, den Hilfsorganisationen, dass Österreich im Zuge europäischen Solidaritätsaktionen einen Beitrag leistet. Die Angebote von Städten und Gemeinden sind da. Ich bin nicht der Typ, der Gefühlslagen ausbreitet, mir geht es darum, dass wir etwas tun. Schauen wir mal, wie das ausgeht.

Hoffen Sie, dass sich nach dem 11. Oktober die ÖVP in dieser Frage bewegt?

Wir stellen fest, dass es die Strategie der Türkisen in Wien ist, mit tauglichen oder untauglichen Mitteln, im blauen Tümpel zu fischen.

Im Koalitionspakt gäbe es auch die Möglichkeit, gerade in der Flüchtlingsfrage einen koalitionsfreien Raum zu schaffen, um hier getrennte Wege zu gehen. Würden die Grünen hier nicht zumindest mehr Haltung zeigen, wenn sie diesen Weg gehen?

Aber nur Haltung ist mir zu wenig, wir tun auch was. Wir haben die humanitäre Hilfe im Auslandskatastrophenfonds gegenüber Schwarzblau verfünffacht – von 10 auf 50 Millionen. Wir haben dem UNHCR in den letzten Wochen für die konkrete Hilfe auf Lesbos zwei Millionen zugesagt. Einige Kinder aufzunehmen, wäre ja bewältigbar und keine Krise.

Am Freitag haben Sie Wolfgang Sobotka geraten, den Vorsitz im Ibiza-U-Ausschuss zurückzulegen, bis die Widersprüche bezüglich des Alois Mock -Instituts geklärt sind. Sobotka ist ein Vertrauter des Kanzlers. Ist ihre Forderung nicht ein neuerlicher Affront gegen die ÖVP?

Meine Antwort auf eine Journalistenfrage war lediglich, dass ich mich an seiner Stelle bis zur Klärung der Unstimmigkeiten vom Vorsitz zurückziehen würde. Das wäre mein persönlicher Rat an ihn.

Türkis gegen Grün heißt es auch in der Frage der Plastikabgabe. Finanzminister Gernot Blümel will die Steuerzahler zur Kasse bitten, Grünen-Ministerin Leonore Gewessler hingegen die Plastik-Hersteller. Ist ein Kompromiss in Sicht?

In ganz vielen wirtschafts- und umweltpolitischen Fragen gibt es überraschend viele Übereinstimmungen. Um aus dieser Krise hinaus zu investieren, werden wir zahlreiche grüne Lenkungseffekte haben. Zwei Drittel der vielen Milliarden, die es hier geben wird, werden in Klima- und Umweltschutz investiert. Das läuft super. Wir bringen hier viele ökologische PS auf die Piste. Es wird ein Plastikpaket mit mehreren Maßnahmen geben, die teilweise alternativ wirken. Und hier wird das Plastikpfand wohl eine entscheidende Rolle spielen. Die Sache ist die: Wir brauchen ein Plastikpaket mit mehreren Maßnahmen, die teilweise alternativ wirken, weil wir viel höhere und bessere Quoten erreichen müssen. Das soll dazu führen, dass die Straf-Abgabe an die EU geringer ausfällt. In der Einigung wird mehr drinnen stecken, als viele vermuten.

Wie soll der Plastik-Pfand gestaltet werden?

Das Plastikpfand soll ein Anreiz sein, dass mehr von dem hochwertigen Plastik in den Wiederverwertungskreislauf geht. Die Kosten, die hier ein Implementierungssystem bringt, sind mit Sicherheit billiger als die Abgaben, die wir an die EU zahlen müssten.