Rapid-Manager Peschek über Regierung: "Wo bleibt da die Logik?"

Mit jeder Zahl wären unzählige (bald hinfällige) Stunden an Planung und Berechnung bei den Vereinen verbunden.

Aber auf eines wurde bei allen Schritten laut Peschek vergessen: „Wo bleibt bei den ganzen Regeln die Logik?“

Der Wiener rechnet: „Wir haben 25 Drehkreuze mit genug Platz bei den Ein- und Ausgängen. Wir haben 28.500 Plätze, davon 24.000 Sitzplätze. Warum sollte es gleich gefährlich sein, wenn wir an der frischen Luft jeden 16. Platz vergeben, wie wenn indoor 1.000 Menschen in einem geschlossenen Raum sitzen? Noch dazu haben wir bis heute keinen einzigen Fall von den Behörden übermittelt bekommen, der auf eine Infizierung in unserem Stadion hinweist.“