Kampf gegen Corona: Rapids Leben und Leiden in der Blase

Schauplatz Hütteldorf: KURIER-Besuch beim Profi-Training, das seit dem Lockdown nur noch am Stadiongelände durchgeführt wird. Früher eine Selbstverständlichkeit, jetzt eine organisatorische Aufgabe mit vorab informiertem Türöffner, Sicherheitsabstand und Maske. Für die Spieler geht es seit April nach der Anreise in die Tiefgarage direkt in eine der beiden Kabinen (Abstand!), auf den Platz und nach dem Training mit dem Auto heim. Und: Außerhalb der Arbeit so wenig wie möglich Menschen treffen!