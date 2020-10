Lob für Rapid-Aufsteiger: "Kara hat ein großartiges Spiel gemacht"

Höchstes Lob von beiden Trainern für einen Spieler gibt es selten. Nach dem 3:0 von Rapid gegen den LASK waren die Coaches Didi Kühbauer und Dominik Thalhammer einig: Aus dem starken Ensemble der Hütteldorfer ragte Ercan Kara noch hervor.

„Kara hat ein großartiges Spiel gemacht“, lobte Thalhammer, der das Fehlen von Trauner besonders bedauerte: „Gernot ist mit dem Kopf so stark. Man weiß es nicht genau, aber ich glaube, gegen ihn hätte Kara nicht so viele Bälle weiterleiten können.“

Kühbauer meint zur Entwicklung des früheren Ostliga-Stürmers, der im Jänner nur 200.000 Euro kostete: „Es tut schon fast weh – so positiv ist sein Weg und seine Verbesserung.“