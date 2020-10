Europa League: Rapid startet gegen Arsenal

Heimische Fußball-Fans erwartet in der Europa-League-Gruppenphase mit drei österreichischen Klubs ein dichtgedrängtes Programm. Am 22. Oktober eröffnet Rapid daheim gegen Arsenal (18.55 Uhr), der LASK gastiert in London bei Tottenham Hotspur und der WAC empfängt ZSKA Moskau (jeweils 21.00 Uhr).

Das LASK-Heimspiel gegen Tottenham geht am vorletzten Spieltag am 3. Dezember in Szene, Rapid gastiert dann in London bei Arsenal und der WAC in Moskau.

Spielplan der österreichischen Klubs in der Gruppenphase der Europa League:

1. Runde am 22. Oktober, 18:55 Uhr: Rapid - Arsenal; 21.00 Uhr: Tottenham Hotspur - LASK und WAC - ZSKA Moskau

2. Runde am 29. Oktober, 18.55 Uhr: LASK - Ludogorez Rasgrad und Feyenoord - WAC; 21:00 Uhr: Molde - Rapid

3. Runde am 5. November, 18.55 Uhr: Rapid - Dundalk; 21.00 Uhr: Royal Antwerpen - LASK und Dinamo Zagreb - WAC

4. Runde am 26. November, 18.55 Uhr: LASK - Antwerpen und WAC - Zagreb; 21:00 Uhr: Dundalk - Rapid

5. Runde am 3. Dezember, 18.55 Uhr: LASK - Tottenham und Moskau - WAC; 21.00 Uhr: Arsenal - Rapid

6. Runde am 10. Dezember, 18.55 Uhr: Rapid - Molde; 21.00 Uhr: Rasgrad - LASK und WAC - Feyenoord