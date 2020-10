Rapid verkauft Murg und leiht England-Legionär Ritzmaier aus

Nach der 3:0-Gala gegen den LASK gaben die Hütteldorfer bei der gebotenen Ablöse des Europa-League-Starters nach, damit geht auch der Top-Verdiener.

Am Nachmittag eingetroffen

Der Murg-Nachfolger ist zwar ebenfalls ein Linksfuß, aber kein direkter Ersatz: Marcel Ritzmaier wird für ein Jahr von Barnsley ausgeliehen.

Der frühere WAC-Spieler wurde von Trainer Gerhard Struber nach England geholt und bewährte sich im Abstiegskampf. Da Förderer Struber aber zu Red Bull New York wechseln wird, war der 27-Jährige den Lockrufen aus Wien gegenüber aufgeschlossen. Am Nachmittag traf der Steirer in Hütteldorf ein, um den nötigen Medizincheck zu absolvieren. Eine Kaufoption konnte Rapid aber nicht ausverhandeln.