Im Alter von zehn Jahren wechselte Philipp Verhounig von der Jugend des SV Griffen zum Wolfsberger AC und schaffte bei den Kärntnern den Sprung in die Akademie. Von dort aus wurde er mit 14 Jahren vom FC Red Bull Salzburg abgeworben, wo er die restliche Akademielaufbahn absolvierte. Bereits in der Saison 2022/23 gab der damals 17-jährige beim FC Liefering sein Debüt in Liga Zwa, wo er in den vergangenen drei Spielzeiten 61 Spiele bestritt und dabei 23 Treffer erzielte sowie sieben Vorlagen lieferte. Auch in der UEFA Youth League wusste der gebürtige Kärntner mit neun Treffern und einer Vorlage in elf Spielen zu überzeugen.

Nun kehrte Verhounig von Salzburg zum WAC zurück. Der gebürtige Kärntner unterschreibt im Lavanttal einen Vertrag über 3 Jahre und soll bei den Wölfen, wo er mit der Rückennummer 23 auflaufen wird, für Tore sorgen.