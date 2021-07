Admira-Trainer Andreas Herzog hat einen ehemaligen Schützling aus seiner Zeit als israelischer Teamchef in die Südstadt gelotst. Der israelische Teamspieler Ilay Elmkies wurde leihweise vom deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim geholt, gab die Admira am Montag bekannt. Der 21-jährige Mittelfeldspieler war in der vergangenen Saison von Hoffenheim an den niederländischen Club ADO Den Haag verliehen und absolvierte neun Spiele in der Eredivisie.

"Ilay war unsere absolute Wunschvorstellung auf der zentralen Mittelfeld-Position. Wir haben uns sehr früh festgelegt, dass wir diesen Spieler unbedingt wollen und uns sehr um ihn bemüht", erklärte Sportdirektor Marcel Ketelaer.

Bei Elmkies herrscht große Freude über das Wiedersehen mit Herzog. "Ich freue mich, dass der Transfer geklappt hat und ich wieder mit Andreas Herzog zusammenarbeiten kann. Er hat mir zu meinem Debüt in der israelischen Nationalmannschaft verholfen", sagte Elmkies, der bei der Admira die Rückennummer 10 bekommt.