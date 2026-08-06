Transfer-Ticker: Diomande wechselt für Rekordsumme zu Real Madrid
Fußball-Splitter
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Rekordtransfer von Leipzig: Diomande zu Real
Der Rekordtransfer von RB Leipzig ist perfekt. Yan Diomande verlässt den deutschen Fußball-Bundesligisten und erhält beim spanischen Spitzenclub Real Madrid einen Vertrag bis Sommer 2033. Dem Vernehmen nach beträgt die Ablöse für den 19-jährigen Nationalspieler der Elfenbeinküste mindestens 125 Millionen Euro. Damit übertreffen die Sachsen mit einem Transfer erstmals die Marke von 100 Millionen Euro.
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Ried holt kroatischen U19-Teamstürmer
Die SV Ried kann ab sofort auf Tino Kusanovic bauen. Der kroatische U19-Teamstürmer wechselte am Mittwoch leihweise vom 1. FC Nürnberg zum Tabellenfünften der Fußball-Bundesliga. Die Innviertler sicherten sich eine Kaufoption. „Tino ist durchsetzungsfähig und hat einen sehr guten Torabschluss“, sagte Rieds Sport-Geschäftsführer Wolfgang Fiala über den 18-Jährigen. Der neunte Sommer-Zugang soll nicht der letzte sein. „Wir schauen uns vorne noch nach einem Spieler um.“
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Salzburg gibt Stürmer ab
Adam Daghim wechselt von Red Bull Salzburg zum deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim. Das gaben die Bullen am Sonntagabend bekannt. Der 20-jährige Däne kam im Sommer 2023 aus Aarhus nach Salzburg. Für Salzburg erzielte er in 57 Matches 6 Treffer. In der vergangenen Saison war Daghim Leihspieler beim deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg.
Medienberichten zufolge erhalten die Bullen für den Stürmer 13 Millionen Euro Ablöse.
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Ex-Salzburger wechselt zu Juventus
Der Ex-Salzburger Kerim Alajbegovic wechselt von Bayer Leverkusen zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der Werksclub für den 18-Jährigen eine feste Ablösesumme von etwas mehr als 30 Millionen Euro erhalten. Durch Bonuszahlungen könnte der Betrag noch weiter steigen. In Italien hat Alajbegovic einen Fünfjahresvertrag bis 2031 unterschrieben.
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Austrianer Radonjic zu Ried
Fußball-Bundesligist SV Ried hat sich mit Innenverteidiger Dejan Radonjic verstärkt. Der 20-jährige Wiener kommt von Austria Wien und unterschrieb bei den Innviertlern einen Vertrag bis 2029. Der 1,90 m große Radonjic war seit 2014 bei der Austria ausgebildet worden und hat in der vergangenen Saison 14 Bundesligaspiele bestritten.
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Thomas Goiginger wechselt zu WSG Tirol
Die WSG Tirol kann zum Saisonstart in der Fußball-Bundesliga auch auf Thomas Goiginger bauen. Der 33-jährige Offensivspieler wechselte am Freitag ablösefrei zu den Tirolern und trainierte an diesem Tag auch erstmals mit seinen neuen Kollegen. Der Salzburger absolvierte vergangene Saison 22 Pflichtspiele für Absteiger Blau-Weiß Linz. Laut WSG-Sport-Manager Stefan Köck verleiht Goiginger dem Offensivspiel seines Teams "zusätzliche Qualität, Variabilität, Wucht und Erfahrung".
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Sturm gibt Stürmer Kiedl an Hansa Rostock ab
Sturm Graz gibt Stürmer Peter Kiedl in die 3. deutsche Liga an Hansa Rostock ab. Der 22-Jährige war in der vergangenen Saison an Ried verliehen, in 24 Pflichtspielen für die Oberösterreicher kam er auf vier Tore und zwei Assists. Bei Sturm hatte Kiedl alle Nachwuchsteams durchlaufen, in der Kampfmannschaft war er aber nur einmal zum Einsatz gekommen.
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Neuzugang für Sturm Graz
Vizemeister Sturm Graz hat nach dem Weiterkommen in der Champions-League-Qualifikation am Mittwoch einen Neuzugang präsentiert. Luis Balbo wechselt vom italienischen Erstligisten AC Florenz in die steirische Landeshauptstadt. Der 20-jährige Venezolaner unterschrieb einen langfristigen Vertrag bei den Grazern. Für die Italiener absolvierte der Linksverteidiger zehn Pflichtspiele.
"Es ist kein Geheimnis, dass wir uns nach dem Abgang von Emir Karic auf der Linksverteidigerposition noch verstärken wollten und sind froh, mit Luis Balbo eine hervorragende Lösung gefunden zu haben. Luis verfügt über eine sehr gute Dynamik und Offensivdrang, ist mit seinen jungen Jahren bereits A-Teamspieler seines Landes und konnte in Italien schon erste Erfahrungen in einer absoluten Top-Liga sammeln", freut sich Geschäftsführer Sport, Michael Parensen, über die Neuverpflichtung.
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Salzburg gibt Stürmertalent ab
Im Alter von zehn Jahren wechselte Philipp Verhounig von der Jugend des SV Griffen zum Wolfsberger AC und schaffte bei den Kärntnern den Sprung in die Akademie. Von dort aus wurde er mit 14 Jahren vom FC Red Bull Salzburg abgeworben, wo er die restliche Akademielaufbahn absolvierte. Bereits in der Saison 2022/23 gab der damals 17-jährige beim FC Liefering sein Debüt in Liga Zwa, wo er in den vergangenen drei Spielzeiten 61 Spiele bestritt und dabei 23 Treffer erzielte sowie sieben Vorlagen lieferte. Auch in der UEFA Youth League wusste der gebürtige Kärntner mit neun Treffern und einer Vorlage in elf Spielen zu überzeugen.
Nun kehrte Verhounig von Salzburg zum WAC zurück. Der gebürtige Kärntner unterschreibt im Lavanttal einen Vertrag über 3 Jahre und soll bei den Wölfen, wo er mit der Rückennummer 23 auflaufen wird, für Tore sorgen.
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Nächster Abgang bei Salzburg
Der FC Red Bull Salzburg hat Mittelfeldspieler Valentin Sulzbacher an den niederländischen Fußball-Erstligisten Excelsior Rotterdam abgegeben. Der 21-jährige Oberösterreicher hatte es aus der eigenen Akademie zu den Profis geschafft, für die er auch verletzungsbedingt nur acht Pflichtspieleinsätze bestritten hat. Bei Excelsior erhielt Sulzbacher laut Clubangaben von Montag einen Dreijahresvertrag.
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Salzburg verleiht Top-Talent
Fußball-Bundesligist Red Bull Salzburg hat Mittelfeldspieler Oliver Lukic für eine Saison an Ligakonkurrenten TSV Hartberg verliehen. Der 19-Jährige war 2022 von der Wiener Austria nach Salzburg gekommen, spielte vorrangig für Kooperationsclub FC Liefering. Lukic kam aber auch auf neun Einsätze für den Ex-Serienmeister. „Mit Oliver gewinnen wir einen vielseitigen Kreativspieler, der auf der Zehn, der Acht oder der Sechs spielen kann“, sagte Hartberg-Cheftrainer Markus Schopp.
Zudem gaben die Salzburger Takumu Kawamura in seine Heimat Japan an den Erstligisten Sanfrecce Hiroshima ab. Von dort war der 26-Jährige im Sommer 2024 nach Salzburg gekommen. In den folgenden zwei Saisonen absolvierte der Mittelfeldspieler aufgrund mehrerer Verletzungen lediglich acht Matches.
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Schlager zu Nottingham
Xaver Schlager wechselt nach vier Jahren bei RB Leipzig wie erwartet zu Nottingham Forest. Der österreichische Fußball-Teamspieler unterschrieb beim Club der englischen Premier League einen Zweijahresvertrag und spielt wieder für seinen oberösterreichischen Landsmann Oliver Glasner. Der Trainer, der Anfang Juli nach Nottingham gewechselt war, und Schlager haben bereits von 2019 bis 2021 zwei Jahre beim VfL Wolfsburg zusammengearbeitet.
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Adeyemi unterschreibt bei Barcelona
Offensivspieler Karim Adeyemi verlässt Borussia Dortmund und schließt sich dem spanischen Fußball-Meister FC Barcelona an. Der 24-Jährige hat in Barcelona einen Vertrag bis 2031 unterschrieben, verkündeten die Katalanen am Donnerstag. Dem Vernehmen nach haben sich der BVB und Barcelona auf eine Ablöse von 22 Millionen Euro plus sieben Mio. Euro an Boni geeinigt. Der schnelle Außenstürmer war vor vier Jahren für gut 30 Mio. Euro von Red Bull Salzburg nach Dortmund gekommen.
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Lukas Grgic hat einen neuen Verein
Nachdem der Vertrag des 31-jährigen Lukas Grgic bei Rapid ausgelaufen ist, wagt der Welser noch einmal einen Transfer ins Ausland. Der defensive Mittelfeldspieler unterschrieb beim SSC Bari einen Zweijahresvertrag. Der Klub aus Apulien spielt in der Serie C.
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Ex-Rapidler Müldür vor Rückkehr nach Italien?
Der Ex-Rapidler Mert Müldür könnte vor einer Rückkehr nach Italien stehen. Der 27-Jährige ist laut TuttoMercatoWeb.com bei der AS Roma im Gespräch. Müldür steht seit Sommer 2023 beim türkischen Spitzenklub Fenerbahce Istanbul unter Vertrag. Sein Vertrag beim Traditionsklub läuft noch bis 2027. Müldür spielte nach seinem Wechsel von Rapid zu Sassoulo vier Jahre in Italien.
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Casemiro wechselt zu Messi-Klub
Brasiliens Fußball-Altstar Casemiro spielt künftig mit Lionel Messi für Inter Miami. Das Team aus der Major League Soccer verkündete am Mittwoch die Verpflichtung des 34-jährigen Mittelfeldspielers, den Messi aus seiner Zeit in Spanien noch bestens kennt. Casemiro spielte lange für Real Madrid, Messi für den FC Barcelona. Bis Ende Juni war der Brasilianer bei Manchester United unter Vertrag gestanden. Der fünffache Champions-League-Sieger wechselt nun ablösefrei in die USA.
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Wöber zu Bundesliga-Aufsteiger Schalke gewechselt
Abwehrspieler Maximilian Wöber ist zum deutschen Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 gewechselt. Wie die „Königsblauen“ am Mittwoch mitteilten, absolvierte der 31-fache ÖFB-Nationalspieler bereits im Schalker Trainingslager im Stubaital den Medizincheck. Wöbers Vertrag bei Leeds United wurde aufgelöst, der Innenverteidiger, der die WM aufgrund einer Verletzung verpasst hatte, kam daher ablösefrei und erhielt bei Schalke einen Einjahresvertrag.
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Robert Ljubicic wechselt zum LASK
Der LASK hat sich die Dienste von Robert Ljubicic gesichert. Wie der österreichische Fußball-Meister am Mittwoch mitteilte, wechselt der 27-jährige Mittelfeldspieler leihweise vom griechischen Erstligisten AEK Athen zu den Linzern. Der LASK besitzt zudem eine Kaufoption. Zurück in Österreich kommt es für Ljubicic zum Wiedersehen mit Dietmar Kühbauer, der bereits beim SKN St. Pölten und beim SK Rapid sein Cheftrainer war.
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Wöber vor Wechsel zum deutschen Bundesliga-Aufsteiger Schalke
Abwehrspieler Maximilian Wöber steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel zum deutschen Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Laut KURIER-Informationen befindet sich der 31-fache ÖFB-Nationalspieler bereits im Schalker Trainingslager im Stubaital und hat den Medizincheck schon absolviert. Die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hatte der 28-Jährige verpasst.
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HSV verpflichtet Ex-Bundesliga-Torschützenkönig
Der Hamburger SV hat die Verpflichtung von Patson Daka offiziell bekannt gegeben.
Der 27-jährige Stürmer unterschreibt laut übereinstimmenden Medienberichten einen Vertrag bis 2027, der eine Option auf eine weitere Saison beinhaltet.
Daka stand zuletzt fünf Jahre beim immer weiteren Absteiger Leicester City unter Vertrag. Seit Juli war er vereinslos.
Leicester hat 2021 rund 30 Millionen Euro an Red Bull Salzburg für Daka gezahlt. Seine Erfolge mit Salzburg: Sieg in der Youth League, vier Meistertitel. Er wurde 2021 Torschützenkönig in der österreichischen Bundesliga.
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Chelsea zahlt Rekordsummer für Rogers
Chelsea hat um die britische Rekordsumme Englands Nationalspieler Morgan Rogers von Premier-League-Konkurrent Aston Villa verpflichtet.
Laut Medienberichten vom Dienstagabend sollen die "Blues" 117 Millionen Pfund (137,32 Mio. Euro) für den 23-jährigen Mittelfeldspieler überweisen. Die bisherige Rekordablöse von 135 Millionen Euro für den Anfang Juli getätigten Transfer des Nationalteamkollegen Elliot Anderson von Nottingham Forest zu Manchester City wurde damit übertroffen.
Rogers stand für England bei der WM in sieben von acht Spielen am Platz. Bei Chelsea erhält er einen bis 2033 laufenden Vertrag.
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Gattermayer vom WAC zu Hartberg
Angelo Gattermayer wechselte innerhalb der Fußball-Bundesliga vom WAC zum TSV Hartberg. Der 24-jährige Offensivspieler unterschrieb bei der Mannschaft von Trainer Markus Schopp einen Zweijahresvertrag mit Option auf Verlängerung. Der rechte Flügelspieler ist in der Oststeiermark bestens bekannt, erzielte er doch im Cupfinale 2025 den 1:0-Siegtreffer für den WAC gegen Hartberg.
„Wir gewinnen einen Spieler, der in den letzten Saisonen sein großes Potenzial immer wieder bewiesen hat. Er ist in der Offensive polyvalent einsetzbar und bringt ein sehr wichtiges Spielerprofil mit, das uns im Offensivspiel noch flexibler machen wird“, erklärte Schopp.
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Konrad Laimer verlängert bei Bayern München
Die Zukunft von Konrad Laimer ist entschieden. Der ÖFB-Teamspieler hat seinen Vertrag bei Bayern München verlängert. Der 29-Jährige bleibt demnach bis 2029 beim deutschen Rekordmeister. Laut Medienberichten soll der Mittelfeldspieler künftig inklusive Bonuszahlungen ein Jahresgehalt von mehr als zehn Millionen Euro (brutto) erhalten.
Laimer wechselte 2023 von RB Leipzig nach München. In der vergangenen Saison absolvierte er 47 Pflichtspiele für den FC Bayern und erzielte dabei drei Tore.
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Eintracht Frankfurt verpflichtet Aseko vom FC Bayern München
Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den Mittelfeldspieler Noel Aseko unter Vertrag genommen. Der 20-Jährige wechselt vom FC Bayern München an den Main und hat bei Eintracht Frankfurt einen Vertrag bis Mitte 2031 unterschrieben, wie der Bundesligist aus Hessen mitteilte.
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Altach holte Außenverteidiger Niehoff leihweise von Kiel
Fußball-Bundesligist SCR Altach hat den Deutschen Niklas Niehoff leihweise verpflichtet. Der 21-Jährige kommt vom deutschen Zweitligisten Holstein Kiel, für den er ab 2023 gespielt hat - unterbrochen durch eine Saison bei VfL Osnabrück. Niehoff ist bei den Vorarlbergern als rechter Außenverteidiger vorgesehen.
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Altach holt Hrstic fix
Bundesligist SCR Altach hat den serbischen Stürmer Srdjan Hrstic fix unter Vertrag genommen. Der 22-Jährige hatte bereits in der vergangenen Saison leihweise für die Vorarlberger gespielt, nun wurde er von BK Häcken fest verpflichtet und erhielt einen Vertrag bis 2029.
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Hartberg verpflichtete Mittelstürmer Urrutia
TSV Hartberg hat den 22-jährigen argentinisch-spanischen Doppelstaatsbürger Agustin Urrutia langfristig unter Vertrag genommen, wie der Club in einer Aussendung mitteilte. Der Mittelstürmer kommt vom slowenischen Zweitligisten ND Ilirija, dort traf er in der vergangenen Saison zehn Mal. Cheftrainer Markus Schopp freut sich auf einen „im Angriff sehr kopfballstarken und robusten Spieler“.
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Sturm Graz holt neuen Stürmer für ein Jahr
Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die Verpflichtung von Nelson Weiper bekannt. Der 21-jährige U21-Teamspieler Deutschlands kommt leihweise bis zum Ende der Saison vom deutschen Bundesligisten Mainz 05 an die Mur. Weiper bekam im Jahr 2022 die Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester Nachwuchsspieler Deutschlands verliehen, in 74 Pflichtspielern für Mainz gelangen ihm sieben Treffer, in 19 U21-Länderspielen verbuchte er sechs Tore.
„Mit Nelson Weiper konnten wir unsere Wunschlösung für den Angriff nach Graz holen. Mit seiner Körpergröße, Physis und Präsenz im Strafraum erfüllt er das von uns gesuchte Profil optimal ", sagte Geschäftsführer Sport Michael Parensen.
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Belgien-Kapitän wechselt nach Manchester
Belgiens WM-Kapitän Youri Tielemans wechselt innerhalb der englischen Premier League von Aston Villa zu Manchester United. Nach Angaben seines neuen Klubs erhält der Mittelfeldspieler einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2031. Der Transfer wurde laut übereinstimmenden Medienberichten durch eine Ausstiegsklausel von 41 Millionen Euro realisierbar. Bei der Fußball-WM war der 29-Jährige mit der belgischen Nationalmannschaft im Viertelfinale an Spanien gescheitert. Mit Aston Villa hatte Tielemans durch einen Finalsieg gegen den SC Freiburg (3:0) den Titel in der Europa League gewonnen.
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Sturm verlängert mit Stürmer
Vize-Meister Sturm Graz hat die Vertragsverlängerung von Leon Grgic bekannt gegeben. Nach einer schweren Verletzung im Dezember unterschrieb der Stürmer nun einen "langfristigen Vertrag". In der neuen Spielzeit läuft er mit der Rückennummer 9 auf.
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Schlager-Nachfolger fix: Das ist Salzburgs Nummer 1
ÖFB-Teamtorwart Alexander Schlager schlägt seine Zelte künftig beim SV Werder Bremen auf. Das hat bei Red Bull Salzburg eine Lücke hinterlassen – es musste eine neue Nummer eins gefunden werden. Wie der ehemalige Bundesliga-Serienmeister mitteilt, wird der 19-jährige Christian Zawieschitzky in die Fußstapfen Schlagers treten. Der Tiroler kommt vom Kooperationsverein FC Liefering, bestritt für Salzburg jedoch bereits fünf Pflichtspiele.
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Vuskovic wechselt für über 50 Millionen zu Brighton
Der Wechsel von Luka Vuskovic, zuletzt Publikumsliebling und Senkrechtstarter beim Hamburger SV, zu Brighton & Hove Albion ist perfekt. Tottenham Hotspur lässt den zuletzt an die Hanseaten verliehenen kroatischen WM-Teilnehmer zum Premier-League-Konkurrenten ziehen. Die Ablösesumme soll nach Medienberichten bei rund 54 Millionen Euro liegen und bedeutet einen Rekordtransfer für Brighton & Hove Albion.
Der 19-Jährige erhält nach Angaben der Südengländer einen Fünfjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. Brighton & Hove Albion wird vom früheren St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler trainiert.
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ASK Voitsberg sucht neuen Trainer
Zweitliga-Rückkehrer ASK Voitsberg ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer – allerdings nicht aus sportlichen Gründen: David Preiß hat sich nach einer Knieoperation aus dem Amt zurückgezogen. Bis ein dauerhafter Ersatz gefunden ist, fungiert Stefan Nutz als Interimstrainer.
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Yann Sommer wechselt ablösefrei von Mailand nach Brügge
Der frühere Bundesliga-Torhüter Yann Sommer setzt seine Karriere beim belgischen Fußball-Meister FC Brügge fort. Der 37-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2029, wie der Champions-League-Teilnehmer mitteilte. Er ersetzt Simon Mignolet (38), der seine Karriere beendet hat.
Sommer kommt ablösefrei von Inter Mailand, wo er drei Saisons spielte. Mit Inter wurde der Ex-Keeper von Borussia Mönchengladbach und vom FC Bayern München zweimal italienischer Meister. 2025 verlor er mit Inter das Finale der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain. Dass Brügge nun in der Champions League spielt, war auch ein Anreiz für den früheren Schweizer Nationaltorhüter, in die erste belgische Liga zu wechseln.
Sommer hat in seiner Karriere bisher 790 Profispiele absolviert, darunter 69 Einsätze in der Champions League und 38 Spiele in der Europa League.
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Ried verstärkt sich mit malischem Stürmer Sissoko
Fußball-Bundesligist SV Ried hat den jungen malischen Mittelstürmer Pape Sissoko verpflichtet. Die Innviertler holten den 20-Jährigen leihweise vom französischen Erstligisten Stade Reims und sicherten sich auch eine Kaufoption. Sissoko war zuletzt an den Zweitligisten AS Nancy verliehen gewesen. „Pape ist ein Bulldozer, mit 1,87 Metern bringt er eine enorme physische Präsenz mit“, sagte Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport der SV Ried.
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WSG Tirol holt Ex-ÖFB-Teamspieler Husein Balic
Fußball-Bundesligist WSG Tirol hat Ex-ÖFB-Teamspieler Husein Balic verpflichtet. Wie die Tiroler am Montag mitteilten, kommt der 30-jährige Offensivspieler ablösefrei nach Wattens. Zuletzt spielte Balic, der mehr als 150 Bundesligaspiele für St. Pölten, LASK und Altach absolviert hat, in Polen beim LKS Lodz. „Ich bin extrem froh, wieder im Lande zu sein. Die Entscheidung für die WSG ist mir sehr leichtgefallen“, gab der Routinier zu Protokoll.
Der TSV Hartberg vermeldete unterdessen den Transfer von Mittelfeldspieler Florian Gerstl in die Oststeiermark. Der 23-Jährige kommt vom Wiener Regionalligisten SR Donaufeld und erhielt einen Zweijahresvertrag.
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Französischer Zweitligist holt Ballo vom WAC
Thierno Ballo hat den Wolfsberger AC verlassen und sich dem französischen Fußball-Zweitligisten AS Saint-Etienne angeschlossen. Das teilten die Kärntner am Samstag mit. Der 24-jährige Flügelspieler war in der abgelaufenen Saison an den englischen Zweitligisten Millwall ausgeliehen und hatte im Lavanttal noch einen Vertrag bis 2027. Die kolportierte Ablösesumme soll bei etwa drei Millionen Euro liegen.
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Havel wechselt zu Genoa
Stürmer Elias Havel wechselt von Fußball-Bundesligist TSV Hartberg in die italienische Serie A zu Genoa. Das gaben die Genueser und die Hartberger am Freitag bekannt. Havel erhielt nach dem bestandenen Medizincheck einen „mehrjährigen“ Vertrag beim Liga-16. der Vorsaison. „Genua ist eine großartige Chance. Ich freue mich sehr über die Entscheidung und werde alles daransetzen, mich schnellstmöglich einzugewöhnen“, wurde der 23-Jährige von seinem neuen Klub zitiert.
„Elias wird unserem Kader Schnelligkeit und Offensivstärke verleihen, zwei Eigenschaften, die für unsere Spielweise sehr wichtig sind“, meinte Genoa-Sportdirektor Diego Lopez. Havels neuer Coach ist die einstige Roma-Legende Daniele De Rossi. Die Höhe der Ablösesumme wurde nicht kommuniziert, kolportiert werden zwei bis drei Millionen Euro. Der Offensivspieler, der 2024 vom LASK in die Oststeiermark kam, besaß eine Ausstiegsklausel in seinem TSV-Vertrag.
In Genua trifft Havel unter anderem auf seine Landsleute Franz Stolz, der nach seinem GAK-Intermezzo zurückkehrte, und David Puczka. Der ÖFB-U21-Teamspieler war erst kürzlich für eine Ablöse von sechs Millionen Euro von Juventus Turin zu Genoa gewechselt.
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WM-Goalie Schlager vor Wechsel nach Bremen
Wird Alexander Schlager Red Bull Salzburg in Richtung Deutschland verlassen? Einem Bericht der Salzburger Nachrichten zufolge scheint sich dieser Wechsel anzubahnen. Der Torhüter soll kurz vor einer Einigung mit SV Werder Bremen stehen. Damit würde Schlager vierte Österreicher im aktuellen Kader werde. An der Weser spielen bereits Kapitän Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll.
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LASK verpflichtet Abwehrtalent
Der amtierende Double-Sieger LASK hat sich auf der Position des Innenverteidigers verstärkt: Manoël Verhaeghe, fünffacher U23-Nationalspieler der Demokratischen Republik Kongo, kommt vom belgischen Klub RWDM Brussels. Das gaben die Athletiker am Donnerstagabend bekannt. Der Vertrag des 18-jährigen Abwehrtalents läuft bis 2030.
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GAK holt ÖFB-Nachwuchsnationalspieler
Der GAK präsentiert am Donnerstagvormittag seinen nächsten Neuzugang. Petar Markovic wechselt vom FC Bologna an die Mur. Der Innenverteidiger unterschreibt für drei Jahre in Graz.
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Austria Wien verlängert nicht mit Stammspieler
Tin Plavotic wird in der kommenden nicht mehr im Dress der Wiener Austria auflaufen. Die Veilchen haben am Dienstag verkündet, dass man den auslaufenden Vertrag des 29-Jährigen nicht verlängert hat.
"Danke und alles Gute für Zukunft! Einmal Veilchen, immer Veilchen", schrieb die Austria auf Instagram. Der Innenverteidiger kam auf 79 Einsätze und erzielte dabei sechs Tore.
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Cican Stankovic kehrt in die Bundesliga zurück
Der GAK sicherte sich die Dienste von Cican Stankovic. Der 33-jährige Tormann unterschrieb bei den Grazern für eine Saison. Der ehemalige Teamtorhüter war unter anderem Stammtormann bei Red Bull Salzburg und holte dort sechs Meistertitel und fünf Mal den Cup. Im Sommer 2021 schloss er sich AEK Athen an. "Am Ende ist alles schnell gegangen. Ich freu mich riesig", sagt Stankovic
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Tottenham bricht mit Tonali-Transfer zwei Rekorde
Tottenham Hotspur hat es getan: Sandro Tonali wechselt von Newcastle United zum Tabellen-17. der Vorsaison aus Nordlondon. Die Summe beträgt 108 Millionen Euro, könnte aber aufgrund von Boni noch um 8,8 Millionen steigen. Damit ist Tonali nicht nur der teuerste Italiener der Transfer-Geschichte, sondern auch der teuerste Neuzugang der "Spurs"-Historie. Den bisherigen Rekord des teuersten Italieners hielt bislang Mateo Retegui, der letztes Jahr für 61,8 Millionen Euro Atalanta Bergamo in Richtung Al-Qadsiah verließ. Mit dem heutigen Tag ist dieser Rekord pulverisiert worden.
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Wird Haris Tabakovic Salzburger?
Könnte es Haris Tabakovic, den ehemaligen Mittelstürmer der Wiener Austria, zurück in die österreichische Bundesliga ziehen? Der feste Wechsel zum Kevin-Stöger-Klub Borussia Mönchengladbach gilt als gescheitert, die TSG Hoffenheim sucht einen neuen Abnehmer für ihn. Glaubt man dem Balkan-Nachrichtensender N1, könnte es Tabakovic zu Red Bull Salzburg ziehen. Die Mozartstädter seien offenbar bereit, eine Summe von fünf Millionen Euro zu zahlen – das wäre der Vereinsrekord für einen Ü30-Spieler.
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Damir Canadi wird Trainer in Doha
Damir Canadi ist neuer Cheftrainer von UMM Salal SC. Der Klub stieg zuletzt aus der höchsten Liga in Katar ab und spielt im Al-Gharafa Stadion, das 25.000 Plätze bietet, aber nicht Schauplatz bei der WM 2022 war.
Der Wiener war seit dem Ende seines Jobs auf Zypern vereinslos und will den Klub "wieder dorthin bringen, wo er hingehört".
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Entrup wechselt von LASK zu Eintracht Braunschweig
Maximilian Entrup ist am Freitag von Fußball-Meister LASK zu Eintracht Braunschweig gewechselt. Beim deutschen Zweitligisten, der vom bisherigen ÖFB-Nationalteam-Co-Trainer Lars Kornetka gecoacht wird, erhielt der 28-jährige Stürmer einen bis Ende Juni 2028 gültigen Vertrag. Bei den Linzern hatte es der Wiener in zwei Saisonen auf 62 Pflichtspiele und 15 Tore gebracht. Vergangene Saison war der dreifache ÖFB-Teamstürmer meist „Joker“, in 24 Partien traf er nur einmal.
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Weissman kehrt nach Israel zurück
Der Abverkauf bei Blau-Weiß Linz geht weiter. Nachdem heute bereits bekannt wurde, dass Martin Moormann zum FC Motherwell wechselt, ist auch die Zukunft von Shon Weissman geklärt. Der 30-jährige Stürmer wechselt zum sechsfachen israelischen Meister Beitar Jerusalem; der Vertrag läuft bis 2029.
Weissman war zuletzt 2019 in seiner Heimat aktiv und spielte dort für Maccabi Haifa, ehe der 33-fache Nationalspieler zum Wolfsberger AC und damit in die österreichische Bundesliga wechselte. Nach Stationen in Spanien und Italien sowie einer siebentägigen Vereinslosigkeit stürmte Weissman in der abgelaufenen Saison für Blau-Weiß.
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Murat Satin kehrt nach Tirol zurück
Die Zeit von Murat Satin beim GAK ist vorbei. Der 29-Jährige verlässt nach zwei Jahren die Geidorf-Elf und schließt sich der WSG Tirol an. Der Mittelfeldspieler wurde einst in der Jugend von Wacker Innsbruck und der Akademie Tirol ausgebildet.
Nach einem Intermezzo in der Türkei lief Satin für die Wacker-Kampfmannschaft sowie für die SV Ried auf. Bis zu seinem Engagement beim GAK folgten Stationen bei Vorwärts Steyr und Schwarz-Weiß Bregenz. Satin bringt die Erfahrung aus 110 Bundesliga- und 83 Zweitliga-Spielen mit und wurde zweimal Meister der 2. Liga.
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Ex-Rapidler wechselt zu Motherwell
Martin Moormann läuft in der Saison 2026/27 nicht mehr für den Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz auf, denn der 25-jährige Verteidiger wechselt auf die Insel. Bis 2028 – sollte der Vertrag in voller Länge erfüllt werden – gehört der gebürtige Stockerauer dem schottischen Premiership-Klub FC Motherwell an.
Der dreifache ÖFB-U-Nationalspieler wurde unter anderem in der Jugend von Horn sowie St. Pölten ausgebildet. Der SK Rapid ermöglichte dem Abwehrspieler im November 2021 den Sprung in die Kampfmannschaft, bei der er bis zum Sommer 2024 blieb. Seitdem kickte Moormann für Blau-Weiß.
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