Danso über Transferabsage und Romas Herz-Diagnose: "Höchst irritierend"

Doch der Medizincheck in Rom verlief eigenartig – und am Ende dramatisch. Roma ließ den Transfer Donnerstag Nacht platzen.

Der 25-jährige Steirer soll an schweren Herzproblemen leiden . „Sowohl die Ärzte des ÖFB als auch die medizinische Abteilung des RC Lens haben mich in den vergangenen Jahren eng begleitet und regelmäßig untersucht . Zuletzt bin ich eingehend beim Start der Saisonvorbereitung in Lens gecheckt worden“, berichtet der 23-fache Teamspieler.

Danso ist nicht nur enttäuscht, sondern auch verblüfft: „ Hier ist nie eine Auffälligkeit festgestellt worden . Deshalb sind die Interpretationen des Medizinchecks in Rom für mein Umfeld und mich höchst irritierend und in keiner Weise nachvollziehbar.“

Danso denkt also überhaupt nicht an ein Karriereende, sondern an die Fortsetzung in Frankreich nach weiteren – dann hoffentlich wieder beruhigenden Checks: „Ich werde meine Situation jetzt mit den Verantwortlichen in Lens und dem ÖFB besprechen und mich auf die kommenden Aufgaben vorbereiten.“