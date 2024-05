Bayern schließt Dreijahresvertrag mit Vincent Kompany ab

Ist es nun endlich so weit? Hat der FC Bayern München die monatelange Trainersuche endgültig beendet? Schon in den vergangenen Tagen soll sich Vincent Kompany, Trainer des FC Burnley, der vor einem Jahr in die Premier League auf- und gerade eben wieder abgestiegen ist, mündlich mit den Verantwortlichen in der Säbener Straße geeinigt haben.