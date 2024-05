Hansi Flick soll vor Barcelona-Verpflichtung stehen

Während die Ligasaison in Europa (fast) beendet ist, glühen die Leitungen zwischen Vereinen und Beratern. Laut Sky-Informationen soll der FC Barcelona kurz davor sein, den ehemaligen deutschen Bundestrainer Hansi Flick zu verpflichten.

Der katalanische Fußball-Topclub werde die Verpflichtung des Deutschen am Montag bekanntgeben, schrieb die Zeitung Mundo Deportivo am Freitag. Demnach habe am vergangenen Mittwoch ein entscheidendes Telefonat zwischen dem 59-Jährigen und Barça-Sportdirektor Deco stattgefunden. Details wie die Vertragslaufzeit seien aber noch zu klären.

Bayern will mit Kompany arbeiten

Der FC Bayern soll auf seiner Suche nach einem Nachfolger für Thomas Tuchel fündig geworden sein. Laut Medienberichten sollen sich die Münchner mündlich mit Vincent Kompany geeinigt haben. Der 38-jährige Belgier, der selbst lange als Verteidiger bei Manchester City gespielt hat, ist als Trainer gerade mit Burnley aus der Premier League abgestiegen. Sein Vertrag läuft bis 2028, zuletzt soll es ein Tauziehen um die Ablöse zwischen den beiden Vereinen gegeben haben.