Transferfinale: Verpokert, eine Rapid-Alternative und wilde Leihen

Die Bundesliga will Österreichs Vereinen damit helfen, dass sie noch bis 5. September Wechsel vollziehen können. Etwa für Spieler, die (vergeblich) bis zuletzt auf eine Top-Liga gehofft haben und Anfang September dankend gerne nach Österreich kommen.

Gegen Ende der Transferzeit wird es noch einmal turbulent. Freitagabend geht in den Top-Ligen und vielen anderen Ländern das Transferfenster zu.

Genug Zeit für einen Top-Verein hätte David Affengruber gehabt. Der Innenverteidiger war beim Doublesieger Stammspieler, wollte seinen auslaufenden Vertrag in Graz aber nicht verlängern. Eine Top-5-Liga und ein dementsprechendes Gehalt waren die Vorgabe ans Management.

Trennung vom Manager

Angebote gab es viele, aber entweder passte es für den 23-Jährigen mit der Liga nicht (etwa bei Anfragen von Traditionsklubs aus der zweiten englischen Liga), oder das gebotene Gehalt war zwar stark, aber nicht das Rundherum. Wie bei Angeboten aus der Türkei oder der US-Liga MLS.

Dann kam es zur Trennung von Berater Frank Schreier.

Besser wurde es für den Innenverteidiger aber nicht mehr. Genau an dem Tag, an dem Sturm die Top-Gegner aus der Champions League zugelost werden, landet Affengruber in der zweiten Liga Spaniens. Der direkte Aufstieg mit Elche erscheint fraglich: Der neue Arbeitgeber grundelt noch punktlos im Tabellenkeller.

Abgewickelt haben soll den Transfer der Marke „Komplett verpokert“ ein deutscher Berater.