Neuer Trainer, alter Leader: Der Kapitän von WSG Tirol bleibt an Bord

Die Bestellung des neuen Cheftrainers war die wichtigste Personal-Entscheidung bei der WSG Tirol. Nachdem Sportchef Stefan Köck mit Philipp Semlic einen Nachfolger für Langzeitcoach Thomas Silberberger gefunden hat, bastelt er nun an der Mannschaft, die in der kommenden Saison zum sechsten Mal in Folge die Klasse halten soll.

Ein wichtiger Baustein ist der Kapitän. Mittelfeld-Stratege Valentino Müller bleibt dem Verein treu und verlängert seinen Vertrag bis 2026.