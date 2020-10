Rapid-Neuzugang Marcel Ritzmaier: "Das ist eine Waffe von mir"

Es war schon ein Gedanke: Als ich gehört habe, dass der Trainer gehen wird, wusste ich, dass ich offen sein muss für Anfragen.

Sie haben in den Niederlanden, in England und Österreich gespielt. Was hat Sie geprägt?

Ich hab’ aus jedem Land was mitgenommen und mich menschlich dadurch sehr weiterentwickelt. In Holland war das Technisch-Taktische am wichtigsten. Die zweite englische Liga ist komplett konträr. Dort geht es extrem um das Körperliche und die Zweikämpfe.