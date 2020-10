Trainer, Titel, Legenden: Rapid und LASK gegen Londons Topklubs

Corona trübt die Vorfreude auf zwei Highlights an allen Ecken und Enden: Bei Rapid musste ein positiv getesteter Spieler (ohne Symptome) in Quarantäne, der LASK tritt als erstes österreichisches Team in einem der beeindruckendsten Stadien der Welt an – ohne Fans. Über die Donnerstag-Gegner Arsenal (ab 18.55 Uhr bei Rapid) und Tottenham (ab 21 Uhr gegen den LASK) gibt es dennoch viel mehr zu erzählen als die gemeinsame Herkunft der Traditionsvereine aus London:

Welcher Verein ist der erfolgreichere?

Der 1886 gegründete Arsenal Football Club hat zwischen 1931 und 2004 13 Meistertitel gewonnen. 14 Pokalgewinne im FA-Cup sind Rekord, der Finalsieg in diesem Sommer sicherte die Europa-League-Teilnahme. International wurde der Europacup der Pokalsieger 1994 gewonnen. Tottenham indes war nur zwei Mal Meister, damals noch in der „First Division“ 1951 und 1961. Den UEFA-Cup gewann man zwei Mal, den FA-Cup acht Mal.