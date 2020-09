Zurück zu Red Bull: Trainer Struber wechselt nach New York

Medienberichte in den USA hatten Barnsey-Trainer Gerhard Struber bereits mit den New York Red Bulls in Verbindung gebracht, nun soll eine Einigung fixiert worden sein. Das berichtet Sky am Samstag-Nachmittag. Demnach macht der Salzburger beim englischen Zweitligisten von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch - sein Vertrag wäre noch bis Sommer 2022 gelaufen.

Bei New York tritt Struber die Nachfolge von Chris Armas an. Er soll, so Sky, einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Das Red-Bull-Team ist aktuell Siebenter der Eastern Conference.