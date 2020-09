New York Red Bull lockt Trainer Gerhard Struber

Struber, der als Trainer bei Red Bull Salzburg "groß geworden" ist, lässt seine Mannschaften gerne hoch verteidigen und überall auf dem Spielfeld aggressives Pressing spielen. In England hat das zuvor nahezu nur Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool praktiziert, Struber bewies, dass die laufintensive Spielidee auch mit einem biederen Abstiegskandidaten in der zweiten Liga zum Erfolg führen kann.

Nicht ganz überraschend käme daher das Interesse aus der Red-Bull-Familie, die diesen Fußball global praktiziert. Egal ob in Salzburg, Leipzig oder eben New York. Strubers Berater Thomas Böhm sagt auf das kolportierte Interesse angesprochen nur "kein Kommentar". Am Samstag trifft Barnsley - ganz sicher gecoacht von Gerhard Struber - in der Liga auf Coventry. Der Saisontart ist mit zwei Niederlagen allerdings nicht positiv ausgefallen.