Gerhard Struber: „Das war ein Energie-Vampir“

Den englischen Fußball jenseits der Premier League verbindet man traditionell mit Kick and Rush. Wie wird in der Championship gespielt?

Es gibt Teams, die spielen tatsächlich Kick and Rush, aber mit einem klaren Plan, der zwar sehr simpel, aber trotzdem sehr schwer zu verteidigen ist, weil eine unglaubliche Athletik, Dynamik aber auch individuelle Qualität drinsteckt. Mit 1,5 Milliarden Euro an Wert ist es die teuerste zweite Liga der Welt und die fünftteuerste überhaupt. Die Spielstile sind aber sehr unterschiedlich.

Wie weit verbreitet ist das hohe Verteidigen, das man in Österreich von Red Bull kennt und in England von Liverpool praktiziert wird?

Das ist in der Tat noch nicht bei vielen angekommen. Es gibt zwar viele Teams, die offensiv eine gute Ausrichtung haben, aber diese Arbeit gegen den Ball noch nicht verstanden haben. Das war auch ein Vorteil von uns, damit haben wir viele Gegner vor Probleme gestellt.

Ihr Vertrag in Barnsley läuft noch zwei Jahre. Bleiben Sie dem Klub erhalten?

In den Medien gibt es einen ziemlichen Hype, eben auch in Bezug auf unseren Spielstil. Es gibt Interesse von anderen Vereinen, das ist aber bei meinem Berater geblieben. Bis dato habe ich mich damit nicht beschäftigt. Jetzt muss ich mit meiner Familie klären, was das Beste für uns ist. Wenn es so bleibt, dass man zwischen England und Österreich nicht reisen kann, kann ich mir nur schwer vorstellen, weiterhin auf der Insel zu arbeiten. Ich habe zwei Kinder, elf und 18 Jahre alt und ich habe meine Familie jetzt zweieinhalb Monate nicht gesehen. Das ist nicht ohne. Sollte es so sein, wie vor Corona, dann möchte ich hier den nächsten Schritt machen. Das heißt, die Ziele müssen ambitionierter werden. Sollte Barnsley da mitmachen, dann ist das für mich der erste Ansprechpartner. Zugleich will ich aber nichts ausschließen, weil ich mit so einem halben Jahr wie dem letzten nichts mehr zu tun haben will. Das war ein unglaublicher Energie-Vampir. Und ich will eine Mannschaft haben, die wettbewerbsfähig ist und nicht gegen den Abstieg spielt.