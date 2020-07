Wunder in letzter Minute: Struber hält mit Barnsley die Klasse

Später Treffer

Und so dramatisch die Aufholjagd Barnsleys war, so spannend verlief auch das letzte Spiel der Saison. Strubers Team ging kurz vor der Pause in Führung, musste allerdings knapp 20 Minuten vor dem Ende den Ausgleich hinnehmen. Damit wäre der Abstieg besiegelt gewesen. Doch wie schon gegen Nottingham, wo in der 93. Minute das 1:0-Siegtor gelang, zeigte Barnsley auch diesmal Kampfgeist.

Clarke Oduor avancierte in der 91. Minute zum Matchwinner und fixierte damit den Klassenerhalt. Es war noch dazu sein erster Treffer für Barnsley.