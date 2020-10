Neuzugang Ritzmaier führt Rapid zum Pflichtsieg im Cup

Auf den Prachtschuss von Ritzmaier zum 4:1 folgte noch ein Joker-Tor: Ibrahimoglu spielte Arase frei, der U-21-Spieler versenkte mit links ins Eck.

Fountas und Demir fehlten

Nicht zum Einsatz kam Taxi Fountas, der erst am Freitag vom griechischen Team zurückkam (am Flughafen war gestreikt worden). Erkrankt passen musste Jungstar Yusuf Demir.

Am Donnerstag wartet in der Europa League Arsenal London. Und damit ein um Klassen stärkerer Gegner. Ob die 3.000 aufgelegten Karten tatsächlich ihre Gültigkeit behalten, ist noch offen. Die Regierung will Anfang kommender Woche neuerliche Corona-Verschärfungen, die auch Veranstaltungen betreffen, verkünden.