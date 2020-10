Rapid fordert Arsenal: Später Startschuss gegen die Gunners

Später als je zuvor beginnt die schon zu Beginn vom Coronavirus geschwächte Gruppenphase der Europa League. Tatsächlich kommt es in Hütteldorf zum ersten Pflichtspielduell mit dem 1886 gegründeten Arsenal FC (18.55 Uhr). 1953 gewann Rapid einen Test gegen die Gunners mit 6:1. 2002 gab es in Eisenstadt einen Abbruch wegen Ausschreitungen. Heute haben sich die 3.000 Fans an besondere Regeln zu halten – und die Londoner beginnen als klarer Favorit.

Sechs Brennpunkte vor dem Startschuss in die Gruppenphase:

1. Der Gegner

Guardiola-Schüler Mikel Arteta, 38, soll Arsenal als Trainer wieder ganz an die Spitze führen. Dafür wurde am letzten Transfertag von Atlético Madrid noch Thomas gekauft. Der 50-Millionen-Mann wird sein Startelfdebüt geben.