WAC-Spielmacher Liendl: "Unsere Ansprüche sind gestiegen"

Durch die Bank freuen sich die Wolfsberger auf ihren internationalen Auftritt, an die Corona-Maßnahmen hat man sich schon gewöhnt. „Man muss die Situation ohnehin annehmen, wie sie ist. Auch die Tests sind nicht mehr so unangenehm, die Rachen-Abstriche sind gemütlicher“, so „Testpilot“ Liendl.

Der Profi leidet vielmehr mit den Amateurkickern mit. „Weil dieser Bereich viel eher getroffen wird als wir. Wenn bei Spielen der Amateurklubs die Kantine nicht aufsperren darf, dann verliert der Verein den Umsatz.“