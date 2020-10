Nächster Rückschlag für Özil: Arsenal warf ihn aus Liga-Kader

Özil wandte sich am Mittwoch per Twitter an seine Fans. "Ich bin zutiefst erschüttert, dass ich nicht für die Premier League nominiert wurde. 2018, mit der Vetragsverlängerung, schwörte ich Loyalität zu dem Klub, den ich liebe, Arsenal", schrieb der 92-fache DFB-Nationalspieler, der noch vor Monaten Hoffnungen gehegt hatte.

"Vor dem Corona-Virus war ich sehr glücklich mit der Entwicklung unter Mikel Arteta. Aber dann haben sich die Dinge verändert und mir wurde nicht mehr erlaubt für Arsenal zu spielen", twitterte Özil und bekräftigte, nicht aufgeben zu wollen. "Was auch immer kommt, ich werde für meine Chance weiterkämpfen und nicht zulassen, dass meine achte Saison bei Arsenal auf diese Art und Weise endet".

Das Aufbäumen dürfte zu spät kommen, die Aussichten auf einen unrühmlichen Abschied sind mehr als deutlich.